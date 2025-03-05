Путин сообщил, что паспортизация жителей новых регионов практически завершена

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Паспортизация жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей была практически завершена в минувшем году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Путин, выступая на коллегии МВД РФ в среду.

Он отметил, что в сложных условиях органы МВД "работали достойно и профессионально".

"Делали все, чтобы помочь людям, защитить правопорядок, обеспечить ритмичную каждодневную работу территориальных подразделений", - сказал президент.