Обладателями новых паспортов РФ стали 3,5 млн жителей Донбасса и Новороссии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Новые российские паспорта получили 3,5 млн жителей Донбасса и Новороссии, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"С начала этой работы (паспортизации - ИФ) документы получили 3,5 млн человек", - сказал глава МВД на расширенном заседании коллегии ведомства в среду.

По словам министра, "массовая паспортизация жителей Донбасса, Новороссии проведена, сейчас процесс идет уже в текущем режиме".

Колокольцев отметил также, что "в минувшем году на указанных территориях предоставлено более 420 тысяч госуслуг по регистрации транспортных средств и 270 тысяч - по выдаче водительских удостоверений".

Касаясь деятельности МФЦ на новых территориях, он сказал, что за прошедший период через них принято свыше 220 тыс. заявлений об оказании государственных услуг по линии МВД.

Министр сообщил, что в новых субъектах РФ действуют 32 подразделения Госавтоинспекции и 106 миграционных подразделений ведомства.