Мурашко сообщил о росте на 2,5% за пять лет обеспеченности медучреждений врачами

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Обеспеченность врачами в государственных медицинских организациях увеличилась на 2,5% за пять лет; при этом ситуация как внутри регионов, так и между ними существенно отличается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду на "правительственном часе" в Госдуме.

По его словам, в 2024 году по сравнению с 2019 годом отмечен прирост обеспеченности врачами во всех федеральных округах.

Мурашко сообщил, что идет процесс омоложения отрасли, доля врачей до 36 лет составила треть.

При этом, по его словам, "врачи в возрасте 50-65 лет - это очень ценный сегодня потенциал, поскольку на него опираются как наставничество, так и высокие технологии в большинстве своем".