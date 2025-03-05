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Мурашко сообщил о росте на 2,5% за пять лет обеспеченности медучреждений врачами

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Обеспеченность врачами в государственных медицинских организациях увеличилась на 2,5% за пять лет; при этом ситуация как внутри регионов, так и между ними существенно отличается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду на "правительственном часе" в Госдуме.

По его словам, в 2024 году по сравнению с 2019 годом отмечен прирост обеспеченности врачами во всех федеральных округах.

Мурашко сообщил, что идет процесс омоложения отрасли, доля врачей до 36 лет составила треть.

При этом, по его словам, "врачи в возрасте 50-65 лет - это очень ценный сегодня потенциал, поскольку на него опираются как наставничество, так и высокие технологии в большинстве своем".

Михаил Мурашко
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