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Минздрав отметил сокращение ожидания консультации врача в госполиклинике до 4,5 дней

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Срок ожидания консультации врача-специалиста в государственных поликлиниках, к которым пациенты прикрепляются в рамках системы обязательного медицинского страхования, сократился почти в три раза - в среднем примерно до четырех с половиной дней, сообщил в Госдуме министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Повышение производительности труда. Оптимизация работы поликлиник. Срок ожидания консультации врача-специалиста: было 13 дней, стало 4,6 дня. (Сокращение): в 2,8 раза", - говорится в его презентации.

Время ожидания приема, исследования, оказания услуг при нахождении в медицинской организации сократилось в 3,5 раза - с 162,6 до 46,6 минут.

Мурашко сообщил, что за десять лет внедрения стандартов клинических рекомендаций общая смертность достигла исторического минимума.

По его данным, оборот больничной койки (число больных, которых "обслужила" одна койка в течение года - ИФ) в стране за этот период вырос на 70%, что позволяет быстро направлять на лечение пациентов и возвращать их к труду.

Минздрав Михаил Мурашко
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