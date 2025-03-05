Президент заявил, что ущерб от IT-преступлений в 2024 г. превысил 200 млрд руб.

Раскрываемость таких преступлений снизилась и составила порядка 23%, отметил Путин

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ущерб от преступлений в сфере информационных технологий в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а их раскрываемость снизилась, в связи с этим потребовал принять необходимые меры.

"Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, тем более что в прошлом году, к сожалению, их число выросло, а ущерб превысил 200 млрд рублей", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД РФ в среду.

Путин отметил при этом, что "почти четверть пострадавших от этих преступлений, обманутых, пострадавших людей - это пенсионеры".

Президент подчеркнул также, что раскрываемость подобных преступлений, "к сожалению, тоже снизилась и составила порядка 23%".