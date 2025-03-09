МВД РФ разработало концепцию цифровой платформы для борьбы с IT-мошенничеством

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о принятии правительством подготовленной полицией концепции цифровой госсистемы по противодействию IT-мошенничествам.

"По поручению президента МВД разработало концепцию создания государственной системы противодействия преступным деяниям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий. Уже в декабре эта концепция правительством была утверждена", - сказал он в интервью журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину.

Таким образом в ведомстве предлагают "организовать цифровую платформу, где в оперативном режиме можем производить обмен информацией правоохранительных органов, Центрального Банка, кредитных учреждений, операторов связи для того, чтобы вырабатывать общие подходы, делиться информацией и в оперативном режиме пресекать возможные мошеннические операции, чтобы наши граждане не оказались жертвами вот этого обмана".

5 марта на расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин сообщил, что ущерб от преступлений в сфере информационных технологий в 2024 году превысил 200 млрд рублей, а их раскрываемость снизилась, в связи с чем потребовал принять необходимые меры.