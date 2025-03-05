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В Минтруде заявили, что только 40-50% выпускников-педагогов устраиваются по специальности

В Минтруде заявили, что только 40-50% выпускников-педагогов устраиваются по специальности
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Уровень трудоустройства выпускников педагогических специальностей в России почти 80%, но по специальности идут работать только 40-50% из них, сообщил статс-секретарь - замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

"Мониторинг трудоустройства показывает, что каждый год педагогические вузы и колледжи выпускают порядка 120-130 тыс. человек. Уровень трудоустройства этих ребят - один из самых высоких: почти 80%. Однако трудоустраиваются по специальности лишь 40-50% из них", - сказал Пудов, выступая на "правительственном часе" в Госдуме в среду.

Суммарная дополнительная потребность сферы образования в педагогах до 2030 года составила свыше 480 тыс. работников, отметил замминистра. Он подчеркнул, что речь идет об общей потребности отрасли.

Замглавы ведомства пояснил, что потребуется готовить порядка 100 тыс. преподавателей ежегодно, из которых 40 тыс. составляют учителя.

"Неготовность работать по специальности подтверждают и данные целевого приема. По итогам прошедшей кампании почти на 32 тысячи мест подали заявки менее 20 тысяч абитуриентов",- уточнил Пудов.

По его мнению, при сохранении текущих тенденций, специалистов недостаточно для решения кадровой потребности отрасли.

Андрей Пудов Минтруд РФ
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