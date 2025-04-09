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Госдума приняла закон о переподготовке педагогов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон № 838058-8 о переподготовке в сфере педагогической деятельности.

Закон предусматривает, что дополнительное профобразование по основным общеобразовательным программам будет осуществляться в государственных и муниципальных образовательных организациях; образовательных организациях, учрежденных Российской Федерацией, субъектом или муниципальным образованием, либо с их долей в уставном капитале, а также учрежденных государственной корпорацией или госкомпанией.

Кроме того, дополнительное профессиональное образование будет проводиться в общероссийских спортивных федерациях, в образовательных организациях на территориях "Сириус" и "Сколково".

В законе также закрепляется, что госполитика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в том числе, на принципе поддержки различных форм образования и самообразования с учетом интересов и потребностей человека, потребностей государства и общества, содействия развитию конкуренции в сфере образования.

Инициатива "направлена на повышение качества образования, исключение формального подхода к вопросу переподготовки педагогических кадров", объяснял ранее спикер палаты Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что сейчас интернет наводнен такими предложениями. Так, привел пример Володин, на одном из сайтов предлагается 1660 курсов переподготовки и четыре тысячи программ повышения квалификации дистанционно; на педагогическом факультете "представлены направления от логопеда до учителя химии", практически всегда есть скидка 50% на обучение; максимальная стоимость 20 тысяч рублей, минимальный срок обучения - один месяц. На других ресурсах есть предложения о повышении квалификации за 36 часов со стоимостью от 1 тысячи рублей, добавил он.

Из 6,9 тысячи организаций, которые занимаются дополнительным профессиональным образованием, более 1 тысячи (15%), не являются учебными или научными организациями, по данным Володина на 2023 год. "Из более 272 тысяч реализованных программ повышения квалификации и 65 тысяч программ профессиональной переподготовки имеют профессиональную аккредитацию лишь 5,9% и 4,6% соответственно. Более половины этих программ можно пройти дистанционно", - отмечал спикер.

Володин назвал качественное образование вопросом будущего страны и ее успешного развития и добавил, что в конце апреля депутаты продолжат обсуждать качество подготовки медицинских и педагогических кадров с регионами на Совете законодателей в Петербурге.

Вячеслав Володин Госдума Сириус Сколково
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