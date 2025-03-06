Минсельхоз планирует создать два управления по основным видам деятельности

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз планирует создать два управления по основным направлениям деятельности и упразднить один департамент.

Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный аграрным ведомством, размещен на сайте regulation.gov.ru.

"Проектом постановления предусматривается упразднение одного департамента и создание двух управлений по основным направлениям деятельности министерства в пределах установленной численности и фонда оплаты труда", - говорится в пояснительной записке.

Судя по сайту Минсельхоза, сейчас в ведомстве 19 департаментов. В конце января было принято постановление правительства, которым Минсельхозу разрешалось увеличить их число до 20.