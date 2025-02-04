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Правительство разрешило Минсельхозу увеличить число департаментов до 20

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительство разрешило Минсельхозу увеличить число департаментов с 19 до 20.

Такое постановление было подписано 27 января 2025 года, оно размещено на официальном портале правовой информации.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с этим нововведением, будет осуществляться в рамках установленной правительством предельной численности работников центрального аппарата министерства, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомству в федеральном бюджете на руководство и управление, отмечается в постановлении.

Постановление вступило в силу с 1 февраля 2025 года.

В Минсельхозе "Интерфаксу" пока не уточнили, какое направление будет курировать новый департамент. На сайте ведомства указаны пока 19 департаментов.

Предыдущее увеличение числа департаментов ведомства произошло в 2022 году. Тогда число департаментов сначала увеличилось с 15 до 18, а затем - до 19.

Правительство Минсельхоз
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