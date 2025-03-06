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В МИД РФ призвали возобновить деятельность ближневосточного "квартета"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве выступают за скорейшее возобновление деятельности международных посредников по ближневосточному урегулированию, основой такого формата мог бы стать ближневосточный "квартет" (Россия, ЕС, США, ООН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На повестке дня также стоит задача оперативного возобновления многостороннего сотрудничества в сфере кризисного урегулирования, в том числе между палестинцами и израильтянами. Такое взаимодействие должно опираться на консолидированные позиции внешних игроков, его каркасом мог бы стать ближневосточный "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН с подключением, как в течение многих лет предлагает российская дипломатия, ключевых арабских государств", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Официальный представитель МИД РФ подтвердила "готовность к плотному взаимодействию как с ближневосточными партнёрами - арабскими странами, Палестиной, Израилем, так и международными участниками процесса ближневосточного урегулирования".

Как подчеркнула дипломат, "только перезапуск палестино-израильского мирного процесса по решению комплекса вопросов окончательного статуса позволит прекратить цикл конфронтации, который наносит серьезный ущерб палестинскому и израильскому народам".

Захарова также высоко оценила результаты встречи Лиги арабских государств 4 марта в Каире по палестинскому вопросу, в ходе которой была выработана "дорожная карта" помощи сектору Газа.

"Важно, что арабские страны достигли консенсуса в отношении параметров посткризисного возрождения Газы. Открываются реальные перспективы не только оздоровить гуманитарную обстановку, но и запустить международное сотрудничество для превращения сектора - очень хочется надеяться - в территорию мира и стабильности", - сказала дипломат.

"Призываем все стороны: и палестинцев, и израильтян, и внешних игроков сплотиться вокруг арабского плана и согласованно работать в интересах его реализации", - отметила Захарова.

По ее словам, "консолидация международных усилий по гуманитарно-экономическому оздоровлению сектора позволит сформировать предпосылки для активизации политического трека урегулирования".

МИД РФ Мария Захарова Палестина сектор Газа
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