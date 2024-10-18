Президент России назвал целесообразным возобновление работы "ближневосточного квартета"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами стран БРИКС высказался за возобновление формата "ближневосточного квартета" для урегулирования палестино-израильского конфликта, считает возможным его расширить.

"Нужно работать в рамках широкого консенсуса. Я не буду сейчас обвинять США, но зря они разрушили ближневосточную "четверку". Не хочется их все время тыкать и говорить, что они во всех бедах виноваты, и это не так, но "четверку" зря разрушили. Легче было согласовывать все позиции. США взяли на себя, монополизировали эту работу, взяли на себя всю ответственность, ну и, в конце концов, не получилось, провалились с этим, - сказал он. - Мне думается, надо бы вернуться к этому (формату - ИФ), и "четверку" эту расширить".

По мнению Путина, необходимо в более широком формате "поговорить, как нам восстанавливать эти (палестинские) территории, как вернуть людей". "Палестинцы не уйдут оттуда, это очевидно. А второе - чем больше будет проблем гуманитарного характера, тем больше будет желающих отстаивать свои интересы", - заметил президент.

Он убежден, что "в Израиле это понимают". "Такую точку зрения, которую я сейчас вам излагаю, многие в Израиле разделяют. У меня есть возможность получать информацию от людей, которые придерживаются такой точки зрения в Израиле. Мы в контакте до сих пор. Мы с Израилем в контакте, и с Палестиной", - сказал Путин.

Он напомнил, что у Москвы традиционная позиция еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, что "главный способ решения палестинской проблемы - это создание полноценного Палестинского государства".