Ростехнадзор подтвердил готовность энергоблока №3 БАЭС к продлению работы до 2040 года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора завершило проверку данных, необходимых для получения лицензии на продление срока эксплуатации третьего энергоблока Белоярской АЭС (Свердловская область), говорится в сообщении ведомства.

"Подтверждена готовность энергоблока №3 Белоярской АЭС к эксплуатации в повторный дополнительный период", - отмечается в сообщении.

Проверка была проведена по направлениям ядерной, радиационной и технической безопасности. Кроме того, был оценен учет и физическая защита ядерных материалов, веществ и отходов.

Энергоблок №3 эксплуатируется с 1980 года. Впервые атомная электростанция продлила лицензию на его работу в 2010 году, на 10 лет. В 2020 году сроки были увеличены еще на 5 лет, до 2025 года. БАЭС планирует получить новую лицензию на продление срока службы объекта до 2040 года.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).