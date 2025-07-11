Поиск

"Росатом" введет 5-й энергоблок Белоярской АЭС в промэксплуатацию в 2034 году

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" планирует запустить в промышленную эксплуатацию пятый энергоблок Белоярской АЭС (Свердловская область) в 2034 году, сообщил журналистам сотрудник пресс-службы корпорации.

"Первый бетон запланирован на середину 2027 года. Физический пуск - на 2033 год, энергопуск - на 2033 год, ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2034 год", - сказал он.

Сейчас идет подготовка строительной площадки для объекта.

БН-1200М станет головным образцом серийного энергоблока с быстрым реактором. Это позволит в полной мере воплотить преимущества замкнутого ядерно-топливного цикла в промышленных масштабах: повторно использовать отработавшее ядерное топливо, нарабатывать новое топливо из оставшихся после обогащения природного урана так называемых "урановых хвостов", минимизировать радиоактивные отходы.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Белоярская АЭС Росатом Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде

Очень опасный УФ-индекс отмечается в регионах центра европейской части России

Очень опасный УФ-индекс отмечается в регионах центра европейской части России

Суд поддержал решение ФАС, предписавшей МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. за рост тарифов

Суд поддержал решение ФАС, предписавшей МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. за рост тарифов

Новак связал решение по экспорту бензина для нефтяников с биржевыми ценами в ближайшие дни

Число машин в очереди перед Крымским мостом вновь превысило тысячу

Песков назвал Мерца сторонником конфронтации с Россией

В Кремле ждут анонсированного заявления Трампа по России

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций Струкова в ЮГК

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций Струкова в ЮГК

Ожидающий в США экстрадиции во Францию россиянин Легкодымов попросил Трампа о помиловании

На "Мосбирже" обыкновенные акции ВТБ подешевели с утра более чем на 22%

На "Мосбирже" обыкновенные акции ВТБ подешевели с утра более чем на 22%
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6710 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });