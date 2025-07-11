"Росатом" введет 5-й энергоблок Белоярской АЭС в промэксплуатацию в 2034 году

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" планирует запустить в промышленную эксплуатацию пятый энергоблок Белоярской АЭС (Свердловская область) в 2034 году, сообщил журналистам сотрудник пресс-службы корпорации.

"Первый бетон запланирован на середину 2027 года. Физический пуск - на 2033 год, энергопуск - на 2033 год, ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2034 год", - сказал он.

Сейчас идет подготовка строительной площадки для объекта.

БН-1200М станет головным образцом серийного энергоблока с быстрым реактором. Это позволит в полной мере воплотить преимущества замкнутого ядерно-топливного цикла в промышленных масштабах: повторно использовать отработавшее ядерное топливо, нарабатывать новое топливо из оставшихся после обогащения природного урана так называемых "урановых хвостов", минимизировать радиоактивные отходы.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).