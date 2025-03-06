Toyota отзывает в РФ более 2,2 тыс. кроссоверов Highlander

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ООО "Тойота Мотор" отзывает в РФ 2 233 кроссовера Toyota Highlander для корректировки каркаса спинки заднего сиденья, конструкция которого в ряде ситуаций может быть потенциально травмоопасна, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, проданные с конца ноября 2020 по конец апреля 2023 года.

Росстандарт отмечает, что они оснащены раздельными откидными сиденьями второго ряда в конфигурации 60/40, которые состоят из каркаса сиденья, содержащего проблемную среднюю перекладину спинки.

"Возможно, некоторые точки на концах средней планки спинки сиденья со стороны, составляющей 40%, не имеют минимального радиуса, соответствующего требованиям стандарта UN ECE R.21. EC. Средняя планка (включая торцы) покрыта поролоном. Однако, если произойдет столкновение, когда сиденье убрано на 60% или 40%, а другое сиденье - нет, возможно, что пассажир, находящийся в задней части автомобиля, может коснуться средней планки каркаса спинки сиденья, изготовленной с неправильным радиусом торца, которая находится под поролоном. В этом случае может увеличиться риск получения травм сидящими на задних сиденьях пассажирами", - уточняет агентство.

На отзываемых машинах планируется провести корректировку каркаса спинки сиденья.

Представители ООО "Тойота Мотор" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Работы в рамках отзывной кампании будут бесплатными для владельцев.