BAIC отзывает в России 18 559 машин

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ООО "БАИК Рус" отзывает в России 18559 автомобилей BAIC X55, BJ40, X7, X75, X35, U5 Plus, реализованных в период с 2023 по 2024 год, сообщил Росстандарт.

Причина отзыва - отсутствие блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб. В рамках отзывной программы "БАИК Рус" обещает провести плановую установку блоков. Эти работы будут бесплатными для автовладельцев.

"БАИК Рус" - российский дистрибьютор китайского автомобильного бренда BAIC. Линейка бренда в России сейчас состоит из пяти моделей: седана U5 Plus, компактного кроссовера X35, среднеразмерных кроссоверов X55 и X7, а также рамного внедорожника BJ40. Сборка всех моделей ведется на калининградском "Автоторе".