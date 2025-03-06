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Путин пообещал решить проблему со статусом ветерана у бойцов СВО из числа экс-заключенных

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Военнослужащие, пришедшие на СВО из мест лишения свободы, должны получать статус ветерана боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу статуса ветерана боевых действий для людей, которые пришли (на СВО - ИФ) из места лишения свободы. (...) Я уже много раз говорил о том, что для страны, для Родины, для народа нашего не важно, как человек оказался на передовой, важно, что он там есть и пришел туда, на самом деле, добровольно, и сражается за Родину. То же самое касается и статуса (ветерана - ИФ) боевых действий. Обязательно это исправим. Я здесь не вижу никаких проблем", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в четверг.

"Мы не берем в зону боевых действий ни людей, совершивших преступления, связанных с сексуальным насилием в отношении малолетних, не берем людей, которые совершили преступления в области терроризма, измены и так далее. Их просто нет в зоне боевых действий. Но для людей, которые совершили в силу разных обстоятельств (...) какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий, сражаются, они должны быть все поставлены в одинаковое положение, в том числе, это касается и статуса ветерана боевых действий. Сделаем обязательно", - пообещал президент.

Так он отреагировал на прозвучавшую в ходе встречи просьбу предоставить возвратившимся с СВО военнослужащим подразделения "Шторм Z" статус ветеранов боевых действий.

Замминистра обороны РФ - председатель Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева в свою очередь пояснила, что сам проект изменений в федеральный закон о ветеранах боевых действий, который предоставляет отряду "Шторм Z" право получить такой статус, уже существует и находится на согласовании в правительстве. Она обратилась с просьбой к Путину ускорить рассмотрение проекта, так как он находится на согласовании уже длительное время.

"У меня большие связи, я договорюсь с правительством и с депутатами", - ответил президент.

"Многие военнослужащие, которые в подразделениях Z, подавляющее большинство из них воюют очень достойно. Все бывает. К сожалению, бывают и вторичные правонарушения, тогда у них другая судьба. Но в основном воюют очень достойно и в штурмовых группах, и на других участках. Сделаем", - заключил Путин.

Анна Цивилева Владимир Путин
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