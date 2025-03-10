Все участники СВО получат статус ветеранов боевых действий

Владимир Путин поручил правительству подготовить соответствующие изменения в законодательство

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в законодательство, обеспечивающие отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, участвовавших в СВО, сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции", - говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"

Поручение должно быть исполнено до 30 марта 2025 года.

На прошлой неделе глава государства встречался с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". В ходе встречи прозвучала просьба предоставить возвратившимся с СВО военнослужащим подразделения "Шторм Z" статус ветеранов боевых действий. Глава государства согласился, что такие военнослужащие должны получить данный статус.

"По поводу статуса ветерана боевых действий для людей, которые пришли (на СВО - ИФ) из места лишения свободы. (...) Я уже много раз говорил о том, что для страны, для Родины, для народа нашего не важно, как человек оказался на передовой, важно, что он там есть и пришёл туда, на самом деле добровольно и сражается за Родину. То же самое касается и статуса (ветерана - ИФ) боевых действий. Обязательно это исправим. Я здесь не вижу никаких проблем", - сказал Путин.

"Мы не берём в зону боевых действий ни людей, совершивших преступления, связанных с сексуальным насилием в отношении малолетних, не берём людей, которые совершили преступления в области терроризма, измены и так далее. Их просто нет в зоне боевых действий. Но для людей, которые совершили в силу разных обстоятельств (...) какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий, сражаются, они должны быть все поставлены в одинаковое положение, в том числе, это касается и статуса ветерана боевых действий. Сделаем обязательно", - пообещал президент.

Кроме того, в законодательство должны быть подготовлены поправки, предусматривающие освобождение от призыва на военную службу граждан, которые с 11 марта 2014 года принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев в составе вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов Донецкой народной и Луганской народной республик.

Комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с главами субъектов РФ поручено до 7 апреля обобщить практику предоставления в регионах мер социальной поддержки участникам СВО, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и разработать их базовый стандарт.