Песков заявил, что РФ не намерена участвовать в гонке вооружений с ЕС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ЕС не сможет выиграть гонку вооружений с Россией, потому что Москва не будет в ней участвовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не выиграть им у нас, потому что мы не будем с ними играть. Мы будем заниматься обеспечением своих интересов", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Высказывание Пескова опубликовал в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

Представитель Кремля напомнил, что Владимира Путина уже когда-то спрашивали о перспективах гонки вооружений, и тот ответил, что Москва не будет в нее втягиваться, а будет обеспечивать свою безопасность, избегая чрезмерных расходов.

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