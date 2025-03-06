Поиск

Песков заявил, что РФ не намерена участвовать в гонке вооружений с ЕС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ЕС не сможет выиграть гонку вооружений с Россией, потому что Москва не будет в ней участвовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не выиграть им у нас, потому что мы не будем с ними играть. Мы будем заниматься обеспечением своих интересов", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Высказывание Пескова опубликовал в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

Представитель Кремля напомнил, что Владимира Путина уже когда-то спрашивали о перспективах гонки вооружений, и тот ответил, что Москва не будет в нее втягиваться, а будет обеспечивать свою безопасность, избегая чрезмерных расходов.

1пп 00

Дмитрий Песков ЕС Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 6 марта

Минобороны РФ будет обеспечено новыми разработками ядерного центра в Сарове

В МИД РФ призвали возобновить деятельность ближневосточного "квартета"

Дети от 10 до 18 лет смогут ездить на дальних поездах за полцены круглый год

Дети от 10 до 18 лет смогут ездить на дальних поездах за полцены круглый год
Военная операция на Украине

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

Песков назвал конфронтационной идею Макрона о размещении европейских войск на Украине

Песков назвал конфронтационной идею Макрона о размещении европейских войск на Украине

Объем ФНБ вернулся к уровню начала года - 11,88 трлн рублей

Объем ФНБ вернулся к уровню начала года - 11,88 трлн рублей

Одобрена круглогодичная 50%-я скидка на перевозку детей в поездах дальнего следования

Одобрена круглогодичная 50%-я скидка на перевозку детей в поездах дальнего следования
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5956 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });