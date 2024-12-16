Путин заверил, что Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил на коллегии Минобороны, что Россия вынуждена принимать ответные меры по обеспечению безопасности себя и своих союзников, но в гонку вооружений при этом не втягивается.

"Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", - сказал он.

Серьезное внимание, по его словам, уделяется "совершенствованию боевого состава Вооруженных сил, наращиванию их возможностей".

В рамках выполнениях этих задач, отметил глава государства, созданы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений, штатная численность Вооруженных сил России повышена до 1,5 млн военнослужащих.