Северный флот выполнил ракетные стрельбы на учениях в Арктике

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на учениях в Баренцевом море. Архивное фото Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Ракетные и артиллерийские стрельбы проведены на учениях, которые состоялись в Баренцевом море, сообщил в пятницу Северный флот.

"Боевой расчёт зенитного ракетного комплекса "Оса-МА2" в ходе отражения условной атаки средств нападения противника произвёл практические пуски зенитных ракет по воздушным целям. Также была выполнена стрельба зенитными ракетами по надводной цели, в качестве которой выступила морская мишень", - сказано в сообщении.

Комплекс учений с боевой стрельбой выполнял в Баренцевом море экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов", информирует пресс-служба флота.

"Выполнены артиллерийские стрельбы по береговым целям на побережье полуострова Рыбачий на удалении более 15 километров с использованием главного калибра корабля - артиллерийской установки АК-130", - говорится в сообщении.

На завершающем этапе учений экипаж крейсера отработал атаку подводной лодки условного противника с применением комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

"Стрельба выполнялась реактивными глубинными бомбами и практической самонаводящейся электрической торпедой", - сообщает пресс-служба.

По её данным, в ходе этих противолодочных учений, которые проходили в двухстороннем формате, в качестве условного противника "выступила одна из атомных подводных лодок Северного флота". "Моряки крейсера своевременно обнаружили подводную цель и классифицировали её", - отмечено в сообщении.

"Боевые упражнения проводились в полигонах боевой подготовки Северного флота. Районы проведения стрельб были своевременно закрыты для судоходства и полётов гражданской авиации", - информирует пресс-служба.

Согласно официальной информации, "Маршал Устинов" - крейсер проекта 1164. Предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удалённых районах Мирового океана.