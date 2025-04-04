Корабли России и Индии провели артиллерийские стрельбы на учении в Бенгальском заливе

Торжественная церемония встречи кораблей Тихоокеанского флота РФ, в которой принимают участие представители посольства РФ в Индии и представители Военно-морских сил Индии Фото: Ирина Полина/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМФ России и ВМС Индии завершили выполнение задач в акватории Бенгальского залива в рамках совместного учения "Индра Нэви - 2025", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В течение трёх дней моряки двух дружественных стран отработали тактическое маневрирование в составе совместных строёв, совершенствовали практические навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами условного противника, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", - говорится в сообщении.

От российской стороны в учении участвовали корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. Индию представляли эсминец "Рана" и корвет "Кутар".

Экипажи также отработали задачи по конвоированию судна и организацию пополнения запасов на ходу от танкера "Печенга".

Как сообщает пресс-служба, на различных этапах учения были задействованы палубные вертолёты морской авиации с кораблей стран-участниц. Российский вертолёт Ка-27М осуществил посадку на индийский эсминец "Рана", а индийский экипаж вертолёта "Четак" приземлился на палубу российского корвета.

В настоящее время корабли двух стран вернулись в индийский порт Ченнаи для подведения итогов учения и проведения официальной церемонии его закрытия.