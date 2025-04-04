Поиск

Корабли России и Индии провели артиллерийские стрельбы на учении в Бенгальском заливе

Корабли России и Индии провели артиллерийские стрельбы на учении в Бенгальском заливе
Торжественная церемония встречи кораблей Тихоокеанского флота РФ, в которой принимают участие представители посольства РФ в Индии и представители Военно-морских сил Индии
Фото: Ирина Полина/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМФ России и ВМС Индии завершили выполнение задач в акватории Бенгальского залива в рамках совместного учения "Индра Нэви - 2025", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В течение трёх дней моряки двух дружественных стран отработали тактическое маневрирование в составе совместных строёв, совершенствовали практические навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами условного противника, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", - говорится в сообщении.

От российской стороны в учении участвовали корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. Индию представляли эсминец "Рана" и корвет "Кутар".

Экипажи также отработали задачи по конвоированию судна и организацию пополнения запасов на ходу от танкера "Печенга".

Как сообщает пресс-служба, на различных этапах учения были задействованы палубные вертолёты морской авиации с кораблей стран-участниц. Российский вертолёт Ка-27М осуществил посадку на индийский эсминец "Рана", а индийский экипаж вертолёта "Четак" приземлился на палубу российского корвета.

В настоящее время корабли двух стран вернулись в индийский порт Ченнаи для подведения итогов учения и проведения официальной церемонии его закрытия.

ВМФ России Ка-27 Тихоокеанский флот Бенгальский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций США рухнул на решениях Трампа о пошлинах

Трамп уверен, что сможет успешно взаимодействовать с РФ по Украине

Трамп уверен, что сможет успешно взаимодействовать с РФ по Украине

Госсекретарь США и глава МИД Дании обсудили двустороннее сотрудничество

Власти Таиланда обновили правила въезда в страну для иностранцев с 1 мая

Власти Таиланда обновили правила въезда в страну для иностранцев с 1 мая
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });