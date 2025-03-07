Сотрудники "Мираторга" погибли в ДТП с автобусами в Белгородской области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Работники АПХ "Мираторг" стали жертвами аварии с участием двух автобусов в Новооскольском районе Белгородской области, сообщила пресс-служба компании.

"Сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 6 марта в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия правоохранительными органами, уточняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пострадавшим в ДТП будет оказана вся необходимая помощь, связанная с лечением и последующей реабилитацией.

Как сообщалось, 6 марта около 21:00 в районе села Великомихайловка Новооскольского района произошло столкновение двух автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai. В результате аварии погибли шесть человек – пассажиры автобуса Mercedes-Benz Sprinter. Еще четверо доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.

По состоянию на утро пятницы трое пострадавших находятся в больнице Белгорода, один из них – в тяжелом состоянии.

Региональные СКР и прокуратура по факту аварии проводят проверки.