Число погибших в крупном ДТП в Белгородской области выросло до шести

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек стали жертвами столкновения двух автобусов в Новооскольском районе Белгородской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По предварительным данным, 6 марта около 21:00 (по Москве) в районе села Великомихайловка произошло столкновение двух автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai.

В результате аварии погибли шесть человек - пассажиры автобуса Mercedes-Benz Sprinter. Еще четверо доставлены в медицинские учреждения.

По предварительной информации, пострадавших в автобусе Hyundai нет.

Прокуратура Белгородской области организовала проверку в связи с ДТП в Новооскольском округе.

"Прокуратурой Белгородской области организована проверка соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее об аварии в Новооскольском районе, в которой погибли пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.