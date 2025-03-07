Новак поручил ведомствам оценить, нужна ли господдержка отрасли удобрений

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам оценить необходимость господдержки инвестпроектов в отрасли минеральных удобрений.

Поручение дано по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, сообщила пресс-служба правительства.

"Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину совместно с представителями бизнеса поручено проанализировать ход реализации действующих инвестпроектов в текущих экономических условиях и "оценить необходимость применения мер поддержки для предприятий сектора", - говорится в пресс-релизе.

На заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил "высокую кредитную нагрузку производителей минеральных удобрений и необходимость активно инвестировать в развитие отраслевых предприятий".

Глава Минпромторга Антон Алиханов и министр сельского хозяйства Оксана Лут доложили о динамике производства удобрений.

"Ситуация в отрасли в целом стабильная, внутренний рынок обеспечен минеральными удобрениями в полном объеме. На экспортных рынках продукция российского производства также востребована, однако участники рынка учитывают возможные риски при поставках в недружественные страны", - говорится в сообщении.

В феврале Новак после заседания подкомиссии поручил ведомствам проработать вопрос об индексации предельных цен на минеральные удобрения для внутреннего рынка, чтобы компенсировать рост себестоимости их производства.

Цены на азотные и сложные удобрения для внутреннего рынка России были заморожены в июле 2021 года на фоне их сильного роста на внешних рынках. В июне и сентябре 2022 года они были проиндексированы, в 2023 и 2024 годах индексация не проводилась.