Власти РФ до конца мая примут решение по индексации цен на минудобрения

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ до конца мая примут решение по вопросу индексации цен на минеральные удобрения для внутреннего рынка. Об этом сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев.

"Сейчас действуют специальные условия до 31 мая этого года, до этого времени органы власти выработают решение - индексировать или нет стоимость минудобрений", - сказал он.

Производители удобрений просят власти проиндексировать внутренние цены на удобрения хотя бы на 10%, заявил глава "ФосАгро" Михаил Рыбников в четверг в кулуарах Международного арктического форума.

Цены на азотные и сложные удобрения для внутреннего рынка РФ были заморожены в июле 2021 года на фоне их сильного роста на внешних рынках. В июне и сентябре 2022 года они были проиндексированы, в 2023 и 2024 годах индексация не проводилась.

В середине февраля вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минсельхозу совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом проработать вопрос индексации предельных цен на минудобрения для компенсации роста себестоимости их производства.