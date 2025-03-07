Нанесен удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что минувшей ночью нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - заявили в Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - сообщили в ведомстве.