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Нанесен удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что минувшей ночью нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - заявили в Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - сообщили в ведомстве.

Минобороны Украина
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