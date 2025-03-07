Песков назвал целями ударов по Украине связанные с ВПК объекты

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские силы в рамках операции на территории Украины поражают объекты, связанные с военной промышленностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наши военные продолжают специальную военную операцию. В рамках этой операции, собственно, поражают объекты, связанные с ВПК и связанные с производством оружия и так далее на Украине", - ответил он на просьбу прокомментировать мнения некоторых аналитиков о том, что нанесенный ранее российскими военными удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, - это ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии "в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре".

"Нет, мы не согласны с такой точкой зрения (об ударе в ответ - ИФ)", - пояснил Песков.