НПО из Латвии, поддерживающая российских эмигрантов, признана нежелательной в РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность латвийской неправительственной организации (НПО) "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ), сообщили в надзорном ведомстве в пятницу.

"АРЭМ" зарегистрировали в Риге в 2018 году, ее учредители - граждане Латвии.

"От имени председателя правления ассоциации в сети "Интернет" распространяются негативные материалы о Вооруженных силах РФ, а также лозунги, оправдывающие террористические акты в России. Ассоциация призывает к протестам в период подготовки и проведения избирательных кампаний", - заявили в прокуратуре.

Там добавили, что на ресурсах "АРЭМ" публикуется информация, дискредитирующая органы государственной власти и силовые структуры РФ, "открыто поддерживается антироссийская санкционная политика".