В России признано нежелательным консалтинговое агентство Расмуссена

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Консалтинговое агентство Rasmussen Global, основанное бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, признано нежелательной организацией в России, сообщает Генпрокуратура.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной деятельность организации Rasmussen Global (Rasmussen Global Consulting), Дания. Расположена организация в Копенгагене. Основал ее, как консалтинговое агентство, в октябре 2014 года датский политик Андерс Фог Расмуссен", - сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре заявили, что с момента создания организация "имеет явную антироссийскую направленность, уделяет приоритетное внимание закреплению Украины в так называемой орбите влияния стран западной коалиции", члены организации "реализуют полномасштабную информационно-пропагандистскую и агитационную кампанию по мобилизации максимально возможной военной и финансовой помощи киевскому режиму".

"Они призывают Запад снять ограничения на поставку Киеву вооружения и в полной мере использовать его для ударов по военным целям на территории нашей страны, окончательно конфисковать российские замороженные активы для усиления военной поддержки Украины, разместить на ее территории тренировочные и консультативные миссии с военнослужащими стран Североатлантического альянса", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Расмуссен был премьер-министром Дании в 2001-2009 годах, генсеком НАТО - в 2009-2014 годах.