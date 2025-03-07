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Аграрный комитет Думы поддержал ограничение торговых наценок на продукты

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал к первому чтению депутатский законопроект, вводящий предельные торговые наценки на социально значимые продукты. Ранее правительство подчеркивало важность предотвращения ценовых диспропорций на продовольственных рынках, но отмечало, что законопроект требует доработки.

Законопроект № 713607-8 пять депутатов от "Справедливой России" внесли в палату в сентябре 2024 года.

Законопроект предлагает наделить регионы правом устанавливать предельные торговые наценки на продукты первой необходимости, а также закрепить их максимальные размеры: для оптовиков - не более 5%, для розницы - не более 15% к отпускной цене производителя.

В законопроекте также прописан перечень товаров, на которые могут быть установлены ограничения. В него включены мясо, курица, рыба, молоко, яйца, хлеб, сахар, мука, овощи и яблоки.

Комитет по аграрным вопросам в своем заключении отметил, что такой механизм регулирования позволит исключить необоснованное завышение цен и обеспечит справедливое распределение прибыли между участниками рынка.

"Введение механизма регулирования торговых наценок позволит не только исключить необоснованное завышение цен на продовольственные товары первой необходимости, но также обеспечить справедливое распределение прибыли от реализации таких товаров между всеми участниками их производства, переработки и реализации", - говорится в заключении комитета.

Одновременно в комитете указали, что перечень продуктов, предлагаемый законопроектом, уже установлен постановлением правительства. Также отмечено, что документ требует уточнения в части разграничения полномочий регионов и федерального центра.

Комитет указал, что на законопроект получен официальный отзыв правительства, где подчеркивается важность предотвращения ценовых диспропорций на рынке пищевой продукции и обеспечение экономической доступности продуктов питания для населения.

"Комитет считает возможным поддержать принятие законопроекта в первом чтении при условии его доработки ко второму чтению в соответствии с настоящим заключением", - говорится в документе.

Правительство представило заключение на законопроект в начале февраля. В документе отсутствовала прямая формулировка о необходимости его отклонения. При этом в отзыве отмечалось, что введение предельных наценок может привести к дефициту товаров, росту цен на другие продукты и созданию теневых схем расчетов. Возможна ситуация, при которой товары с фиксированной наценкой будут активнее продаваться в одних регионах, тогда как в других может возникнуть их нехватка, говорилось в отзыве.

Правительство напомнило, что уже действует механизм временного ценового регулирования, позволяющий точечно стабилизировать цены, а также система соглашений с бизнесом, направленная на удержание стоимости социально значимых товаров.

"На основании изложенного законопроект нуждается в существенной доработке", - говорилось в отзыве.

Профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле пока не представил заключение.

Правительство Госдума Справедливая Россия
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