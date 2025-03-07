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Минцифры предложило ускорить процесс оформления иностранцами сим-карт

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России предлагает оптимизировать процесс прохождения иностранными гражданами процедур, необходимых для покупки сим-карты в РФ, сообщает пресс-служба министерства.

Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов вечером в пятницу для общественного обсуждения, которое должно завершиться 21 марта.

"Процесс получения страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) иностранцами может быть оптимизирован. Это позволит им совершать все необходимые для оформления сим-карт действия за один визит в центр обслуживания. Минцифры подготовило соответствующие изменения", - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

По её информации, предлагается, чтобы центры обслуживания могли с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие информсистем, используемых для предоставления госуслуг в электронной форме) направлять сведения об иностранце в Социальный фонд для получения СНИЛС. "Далее документ будет использоваться для создания подтверждённой учётной записи Госуслуг", - сказано в сообщении.

Таким образом, по данным Минцифры, "для иностранцев сократится срок оформления СНИЛС и передачи сведений о нём в различные информсистемы", а также "оформить СНИЛС, создать и подтвердить учётную запись Госуслуг и зарегистрировать биометрию для покупки сим-карты можно будет за один визит".

"Нововведения, предусмотренные проектом постановления, предлагаются к вступлению в силу 30 апреля 2025 года. К указанной дате планируется завершение необходимых технических мероприятий на стороне ЕСИА", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

С 1 января 2025 года был ужесточен порядок покупки сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. Для заключения договора на услуги связи им необходимо лично прийти в салон связи, иметь СНИЛС, подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе, а также сообщить уникальный номер устройства из 15 знаков - IMEI. Один иностранный гражданин может оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные. Эти нововведения направлены на борьбу с мошенниками и "серыми" сим-картами, заявляло ранее Минцифры.

Минцифры РФ
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