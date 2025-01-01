В России ужесточились правила покупки сим-карт для иностранцев

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Иностранцам для покупки сим-карты в России с 1 января нужно будет лично прийти в салон связи для оформления договора, иметь СНИЛС, подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", а также зарегистрировать свои биометрические данные.

Эти нововведения направлены на борьбу с мошенниками и "серыми" сим-картами, разъясняло ранее Минцифры.

Теперь договор на оказание услуг мобильной связи иностранцу можно будет заключить только очно в салоне связи, один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные, для оформления потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ЕБС). Кроме того, в договоре будет указываться уникальный номер устройства из 15 знаков - IMEI

"Изменения не касаются россиян. Речь идет только об иностранных гражданах и лицах без гражданства", - подчеркивает министерство.

Иностранцам, у которых уже есть сим-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. Им также понадобится СНИЛС, учетная запись на "Госуслугах", IMEI устройства и сданная биометрия.

Если на иностранного гражданина уже оформлено более 10 сим-карт, лишние договоры необходимо будет расторгнуть, чтобы иметь возможность пользоваться мобильной связью. "Если этого не сделать, с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено", - предупредило Минцифры.

Подробно узнать, как оформить сим-карту для иностранца, можно на портале "Госуслуг".

Закон о новых правилах оказания услуг связи

Президент Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон, вводящий, в частности, ограничения максимального количества сим-карт на одного абонента. Согласно закону, на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт, на иностранца - 10, в том числе корпоративных.

Также предусматривается, что проверка достоверности сведений об абоненте будет осуществляться операторами связи до начала оказания услуг связи с использованием, в частности, "Госуслуг" и ЕБС либо при подтверждении паспортных данных в организациях, определяемых правительством.

Договор об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства может быть заключен при наличии его данных в ЕБС и только очно. В договоре будет указываться номер IMEI-устройства, в котором используется сим-карта. Эти требования не распространяются на дипломатических работников и членов их семей.

Наличную оплату услуг связи, согласно закону, можно будет производить только после идентификации плательщика в отделениях банков, почтовой связи, иных определяемых правительством организациях, а также через специально оборудованные терминалы, соответствующие установленным правительством требованиям.

До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны будут привести в соответствие договоры с иностранцами (в части сдачи ЕБС, указания IMEI и количества сим-карт). До 1 ноября 2025 года операторы связи обязаны будут проверить сведения о гражданах России - абонентах и корпоративных пользователях услугами связи в установленных правительством случаях, а также о количестве сим-карт.

Правительство на период до 2030 года вправе установить особенности применения новых положений закона в новых регионах, а также в приграничных регионах.