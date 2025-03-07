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Анастасия Бондаренко покинула пост замминистра энергетики РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором освободил от должности статс-секретаря замглавы Минэнерго Анастасию Бондаренко.

"Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря заместителя Министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Мишустин Минэнерго Анастасия Бондаренко
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