Статс-секретарем - замглавы Минобрнауки назначена Бондаренко из Минэнерго

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Анастасия Бондаренко, ранее занимавшая должность статс-секретаря - замминистра энергетики России, назначена статс-секретарем - замминистра науки и высшего образования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В новой должности Бондаренко будет курировать законопроектную деятельность Минобрнауки.

Бондаренко награждена медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

Бондаренко занимала должность статс-секретаря - замминистра энергетики с 2018 года. В марте 2025 года она была освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.