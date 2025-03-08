Военные РФ вернули под контроль три населенных пункта Курской области

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российская армия вернула под контроль три населенных пункта Курской области, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина", - сказано в его сообщении.

По данным Минобороны, группировкой "Север" нанесены удары по подразделениям более десяти украинских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Ивашковский, Первый Княжий, Локня, Малая Локня, Махновка, Орловка, Рубанщина, Суджа и Черкасская Конопелька.

Как сообщили в ведомстве, "ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Горналь, Казачья Локня, Первый княжий, Колмаков, Косица, Кубаткин, Меловой, Мирный, Олешня, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области".