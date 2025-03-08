Минобороны РФ заявило, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 180 военных

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли в Курской области более 180 человек, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП Marder производства Германии, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, за всё время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла там более 65 580 военных.

Как сообщили в Минобороны РФ, в течение суток один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

К общим потерям армии Украины в Курской области, по данным министерства, также относятся 386 танков, 298 боевых машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2 144 боевые бронированные машины, 2 341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерная машина разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.