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Лидер Мьянмы и глава "Роскосмоса" обсудили перспективы сотрудничества

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов посетили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре, сообщил в субботу "Роскосмос".

"Дмитрий Баканов показал премьер-министру Мьянмы ракетный центр и рассказал о достижениях российской космонавтики", - говорится в сообщении корпорации.

По данным "Роскосмоса", Мин Аун Хлайн ознакомился с производством спутников и ракет-носителей "Союз-2".

"Дмитрий Баканов и Мин Аун Хлайн провели переговоры о перспективах сотрудничества в космосе", - сообщили в госкорпорации.

"Мы ставим цель присутствовать на всех сегментах рынка космических услуг - от создания космических аппаратов и их запуска, до предоставления заказчику качественной и оперативной информации с их помощью", - приводятся в релизе слова Баканова.

4 марта в Москве генеральный директор "Роскосмоса" и министр науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Джо подписали меморандум о взаимопонимании между корпорацией и министерством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Церемония прошла в присутствии лидеров двух стран во время обмена российско-мьянманскими документами. Их подписали в рамках официального визита Мин Аун Хлайна в РФ.

Роскосмос Мин Аун Хлайн Мьянма Самара Дмитрий Баканов
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