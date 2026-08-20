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В Госдуму внесли на ратификацию соглашение о космическом сотрудничестве с Мьянмой

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли на ратификацию соглашение между правительствами России и Мьянмы о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Соглашение было подписано в Москве 26 сентября 2025 года с целью создания организационно-правовых основ для взаимовыгодного сотрудничества сторон в конкретных областях деятельности, связанной с исследованием и использованием космического пространства, а также с использованием результатов космической деятельности в мирных целях, говорится в пояснительной записке.

Ратификация соглашения будет способствовать расширению сотрудничества России и Мьянмы в области космической деятельности в таких областях как спутниковая навигация, космическая связь, спутниковое теле- и радиовещание и использование связанных с ними информационных технологий и услуг, подготовка и переподготовка специалистов Мьянмы, космическая наука и исследование космического пространства, астрофизические исследования и изучение планет, дистанционное зондирование Земли из космоса, космическое материаловедение, космическая медицина и биология, космическая геодезия и метеорология, предоставление и использование услуг по запускам космических аппаратов, а также пилотируемые космические полеты.

Соглашение включает положения об охране интеллектуальной собственности, создаваемой или передаваемой в рамках соглашения, правовой и физической защите имущества стороны, находящегося в рамках соглашения на территории государства другой стороны, а также определяет порядок таможенного регулирования.

Госдума Мьянма
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