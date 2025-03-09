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Российские военные нейтрализовали за ночь 88 беспилотников ВСУ

Российские военные нейтрализовали за ночь 88 беспилотников ВСУ
Здание Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на субботу перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников над восемью регионами России, сообщает Минобороны РФ.

"В период с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что 52 БПЛА сбито над Белгородской областью, 13 БПЛА - над Липецкой областью, девять БПЛА - над Ростовской областью, восемь БПЛА - над Воронежской областью, три БПЛА - над Астраханской областью, по одному БПЛА - над Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями.

Минобороны РФ ПВО беспилотники ВСУ
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