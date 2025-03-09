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Мужчина ранен от взрыва мины в белгородском Шебекино

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В городе Шебекино Белгородской области госпитализирован мужчина, пострадавший от сдетонировавшей рядом мины "колокольчик", сообщил губернатор Вячеслав Гладов.

На территории домовладения, где проживает пострадавший, выбиты окна в жилом доме и посечен осколками легковой автомобиль, написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кроме того, по данным Гладкова, в Шебекино беспилотник атаковал парковку одного из предприятий: осколками посечены четыре автомобиля.

В Валуйском округе в поселке Дальний беспилотник атаковал фермерское хозяйство - повреждено производственное помещение.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладов
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