Четыре жителя Херсонской области погибли в результате обстрела рынка

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Число погибших после обстрела рынка в Великих Копанях (Херсонская область) возросло до четырех, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Об обстреле Великих Копаней в воскресенье сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его данным, удар был нанесен двумя ракетами РСЗО HIMARS. Первоначально было известно о семи пострадавших, один из которых скончался.

Среди погибших есть 15-летний подросток, сообщил Сальдо в понедельник в своем телеграм-канале.

По данным Василенко, четырех пострадавших, чье состояние оценивается как крайне тяжелое, отправили на лечение в Крым.