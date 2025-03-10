В Херсонской области число жертв воскресного обстрела рынка достигло шести

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Херсонской области число погибших в результате обстрела рынка в Великих Копанях 9 марта выросло до шести, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"Пострадали 14 человек, из которых шестеро погибли, восемь получили ранения", - он.

Днем ранее губернатор Владимир Сальдо заявил, что по рынку был нанесен удар двумя ракетами РСЗО HIMARS. К утру понедельника стало известно о четырех погибших, в том числе 15-летнем подростке, и восьми пострадавших. Четырех человек в крайне тяжелом состоянии перевезли на лечение в Крым.