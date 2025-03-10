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В ГД внесен проект о праве мигрантов работать по одному патенту в двух соседних регионах

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве трудовых мигрантов на основании одного патента работать в двух соседних регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Соответствующая инициатива № 859523-8 размещена в понедельник в базе законодательной деятельности Госдумы.

В проекте закона предлагается предоставить возможность иностранным гражданам, получившим патент на территории одного региона, работать на территории другого в случае заключения между такими субъектами РФ соответствующего соглашения. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории одного региона, смогут принимать на работу иностранных граждан, получивших патент на территории другого, предусматривает законопроект.

С учетом особенностей региональных экономических связей право заключать соответствующее соглашение предлагается предоставить следующим регионам: город федерального значения Москва и Московская область; город федерального значения Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Одновременно в целях обеспечения контроля за перемещением трудовых мигрантов по территории РФ предполагается, что работодатели будут уведомлять территориальные органы МВД России о местах осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, в том числе в случае его работы в другом субъекте РФ - участнике соглашения.

Необходимость введения предлагаемого режима продиктована особенностями взаимосвязи регионов, результатами анализа правоприменительной практики и статистическими данными, отмечается в пояснительной записке.

Данные миграционного учета свидетельствуют, что до 15% иностранных граждан, обращающихся за оформлением патента в Московской области, стоят на миграционном учете в Москве, и около 8% иностранных граждан, оформляющих патент в Москве, стоят на миграционном учете в Московской области.

Сейчас хозяйствующие субъекты, объекты которых расположены в двух разных субъектах РФ, сталкиваются с необходимостью оформления иностранным работникам патента в соседнем субъекте РФ либо оформления двух патентов одновременно. Особенно это актуально для подрядных компаний при необходимости задействовать трудовые ресурсы на строительных объектах, расположенных на территории одного субъекта РФ, для работы на строительных объектах в соседнем субъекте РФ, говорится в пояснительной записке.

При этом оформление патента в другом субъекте РФ ведет к временным и финансовым затратам как работодателей, так и иностранных граждан.

Принятие законопроекта позволит повысить мобильность трудовых ресурсов, сократить сроки привлечения их к трудовой деятельности в другом субъекте РФ и издержки работодателей.

Планируемая дата вступления в силу проекта федерального закона - 1 сентября 2025 года.

Госдума
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