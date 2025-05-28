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В РФ зафиксирован почти троекратный рост аннулирования выданных мигрантам патентов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы с начала года аннулировали более 20 тыс. выданных мигрантам трудовых патентов, что почти в три раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"С начала 2025 года, в связи с непредоставлением иностранным гражданином уведомления об осуществлении трудовой деятельности, было аннулировано 21,5 тысячи патентов. Всего по сравнению с прошлым годом число аннулированных патентов выросло почти в три раза", - написала Волк в среду в телеграм-канале.

Представитель МВД напомнила, что иностранцы обязаны уведомить полицию об осуществлении трудовой деятельности в течение двух месяцев со дня выдачи патента вне зависимости от того, заключили ли они к этому времени трудовой договор с работодателем или нет.

При этом подать уведомление можно почтой с уведомлением о вручении, через портал "Госуслуги" или путем личного обращения в филиал ФГУП "ПВС" МВД России.

"В противном случае иностранный работник теряет законные основания для нахождения и работы в России и подлежит включению в реестр контролируемых лиц", - отметила Волк.

По ее словам, непредоставление иностранцем уведомления об осуществлении трудовой деятельности - основная причина аннулирования патента.

Ирина Волк МВД РФ
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