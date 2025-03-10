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Дело экс-главы управления планирования связи ВС РФ направлено в военный суд

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Военный суд рассмотрит дело против экс-начальника управления Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Александра Оглоблина, обвиняемого в получении 12 млн рублей взятки от представителей Пермского завода "Телта", сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Главным военным следственным управлением СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235 гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

"Следствием установлено, что в 2016-2021 годах при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей, контроль исполнения которых возлагался на Оглоблина", - говорится в сообщении.

По данным СКР, в период с 2016 по 2021 год "Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 млн рублей за общее покровительство".

ВС РФ СКР Минобороны РФ Пермь
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