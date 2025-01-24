Экс-глава управления планирования связи ВС РФ обвинен в 12-миллионой взятке

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Расследование дела экс-начальника управления планирования связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении особо крупной взятки, закончено, сообщили в пятницу в Следственном комитете РФ.

"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год при исполнении заказа Минобороны России были заключены госконтракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на сумму более 1,2 млрд рублей, контроль исполнения которых возлагался на Оглоблина.

"Обвиняемый получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере 12 млн рублей за общее покровительство", - отметили в СК.

Там уточнили, что суд избрал Оглоблину меру пресечения в виде заключения под стражу.

В СК России напомнили, что ранее были завершены следственные действия в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, также обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере от представителей ОАО "Телта".

В феврале 2022 года Оглоблин уже был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество. Позднее лишение свободы было заменено ему на исправительные работы.

По данным СКР, Оглоблин вместе с бывшим начальником главного управления связи Вооруженных сил - заместителем начальника Генерального штаба генерал-полковником Халилом Арслановым и другими лицами заключил госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате, по версии СКР, при исполнении контрактов было похищено 1,6 млрд рублей.