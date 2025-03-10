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Москва и Анкара настроены координировать усилия по урегулированию в Сирии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россия и Турция подтвердили настрой на координацию усилий для содействия урегулированию сирийского кризиса.

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял в понедельник посла Турции в Москве Танжу Бильгича по его просьбе, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В ходе беседы состоялся "углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с упором на складывающуюся обстановку в Сирии".

"При этом был подтвержден настрой Москвы и Анкары на дальнейшие скоординированные усилия в целях содействия комплексному урегулированию сирийского кризиса, руководствуясь необходимостью обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета САР", - сообщил МИД.

Были также обсуждены перспективы разрешения палестино-израильского конфликта в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН.

МИД Михаил Богданов Турция Сирия
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