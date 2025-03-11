Лавров назвал неприемлемой вспышку насилия в Сирии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россия обеспокоена обострением ситуации в Сирии, последние события подтверждают необходимость вовлечения в политический процесс всех этноконфессиональных групп, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, мы обеспокоены тем, что происходит в Сирии", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что проходившие к этому моменту контакты с представителями новых властей в Дамаске "показывали, что те с пониманием относятся к тем сигналам, которые им передавали не только мы, но и практические все их партнеры в арабском мире, Соединенных Штатах, на Западе и в других странах".

"Эта вспышка насилия абсолютно неприемлема. Мы обратили внимание наших коллег, что в ходе телефонного разговора президента Путина с (новым лидером Сирии) господином Шараа, в ходе поездки в Дамаск межведомственной делегации во главе с спецпредставителем президента, замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, в ходе моей встречи в Анкаре с министром иностранных дел нового правительства Шабани, все необходимые заверения были даны: был подтвержден курс на национальное согласие, обеспечение инклюзивности политических процессов", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что "в свете неприемлемых событий на побережье тем более абсолютно безальтернативным должен быть подход, который на деле обеспечит вовлечение в политический процесс всех без исключения представителей различных этнических, конфессиональных и политических групп".