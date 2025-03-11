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Двое украинских военнослужащих осуждены за нападение на Курскую область

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор бойцам отдельного пехотного батальона вооруженных формирований Украины Александру Мельнику и Алексею Покатилову по делу о теракте в Курской области, сообщает Генпрокуратура России.

Каждый из подсудимых получил 16 лет лишения свободы. Первые 3 года они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания - в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года обвиняемые украинские военнослужащие в составе колонны бронеавтомобилей незаконно вторглись в Глушковский район Курской области, проследовали в поселок Веселое и впоследствии блокировали его.

"Они удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, осуществляли его патрулирование, минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам", - сказано в пресс-релизе.

Вскоре Мельник и Покатилов были задержаны российскими военными. До вынесения приговора они содержались под стражей.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 205 УК (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

Глушковский район Генпрокуратура Украина Курская область
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